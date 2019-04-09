السجن المؤبد لربة منزل لاتهامها بالاتجار فى الهيروين بالهرم

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 31 والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بالسجن المؤبد لربة منزل وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام الدين فريد وعضوية المستشارين السعيد محمود إبراهيم ومحمد أحمد سالمان وأمانة سر محمد عوض وأيمن عثمان.

وجاء فى أمر الإحالة فى الجناية رقم 67630 لسنة 2018 جنايات الهرم، تتهم النيابة العامة إيمان عادل، 34 سنة، ربة منزل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتها 123 جراما من مخدر الهيروين، بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة.

واستمعت النيابة إلى أحمد .م نقيب شرطة ومفتش بمنطقة القاهرة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأنه نفاذا لإذن النيابة وبناء على تحريات المباحث التى دلت على قيام المتهمة بالاتجار فى المواد المخدرة، قام بالانتقال وبرفقته الشاهد الثانى المقدم "محمد . ا" إلى محل تواجدها وتم ضبطها وبحوزتها حقيبة وبتفتيشها عثر بداخلها على كيس بلاستيكى يحتوى على لفافات تحتوى على مسحوق من مخدر الهيروين.

وبمواجهتها اعترفت بالمضبوطات بقصد الاتجار بها، والمبلغ المالى حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها والميزان لتقسيم المواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيمائي أن المضبوطات 75 لفافة ورقية محل الفحص تحتوى على مخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات والتى وزنت 123 جراما، وأن آثار المسحوق بالميزان الرقمى يحتوى على مخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .