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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:03 م
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الرئيس اللبنانى وأبو الغيط يبحثان تطورات العمل العربى المشترك

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:51 م
الرئيس اللبنانى وأبو الغيط يبحثان تطورات العمل العربى المشترك الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ
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أجرى الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم، الثلاثاء، مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تناولت التطورات المحلية والعربية، والعمل العربي المشترك في ضوء قرارات قمة تونس والقمة العربية الاقتصادية التي انعقدت مؤخرا في بيروت.

 

رافق الأمين العام وفد ضم السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية، والمتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي، ورئيس مركز الجامعة العربية للدراسات القانونية السفير عبد الرحمن الصلح.

 


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