الرئيس اللبنانى وأبو الغيط يبحثان تطورات العمل العربى المشترك

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أجرى الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم، الثلاثاء، مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تناولت التطورات المحلية والعربية، والعمل العربي المشترك في ضوء قرارات قمة تونس والقمة العربية الاقتصادية التي انعقدت مؤخرا في بيروت.

رافق الأمين العام وفد ضم السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية، والمتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي، ورئيس مركز الجامعة العربية للدراسات القانونية السفير عبد الرحمن الصلح.