الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة باعتماد مخطط التنمية العمرانية لحى المرج

كتب ـ أسامة عبد الحميد

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار محافظ القاهرة بشأن اعتماد مشروع إعداد مخطط التنمية العمرانية لحى المرج، والمعد من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، فى ضوء الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما، وأن يتخذ الحى ما يلزم فى هذا الشأن عند إصدار التراخيص .

كما أكد قرار محافظ القاهرة، الالتزام باستخدام الأراضى "سكنى – تجارى – صحى – تعليمى " الواردة بالرسم ، مع الالتزام بعروض الطرق الموضحة على الرسم ، وعلى أن يقاس عرض الطريق من منتصف الطريق القئم بالطبيعة ، وإلغاء خطوط التنظيم المعتمدة والمتعارضة معها، مع دراسة التقاطعات بشكل تفصيلى ، وزيادة عروض الشوارع عند منطقة التقاطع ، لمراعاة استيعاب الأحجام المرورية.

كما أشار القرار إلى الحفاظ على الخدمات القائمة "مدارس- مساجد – كنائس - ... "، مع توفير بدائل فى حالة ضرورة نقلها، وعند الاحتياج إلى الخدمات بأنواعها داخل الحى ، يتم الرجوع إلى جدول الاحتياج من الخدمات المدون داخل اللوحة .











