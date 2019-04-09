البيت الأبيض : تعيين جيمس موراي على رأس جهاز الخدمة السرية

واشنطن (.أ ش. أ )

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ، أمس الاثنين، تعيين جيمس موراي على رأس جهاز الخدمة السرية - الذي يتولى تأمين كبار الشخصيات الأمريكية - محل راندولف أليس.

وقالت ساندرز ، وفقا لقناة " الحرة " الأمريكية إن أليس سيغادر منصبه قريبا وإن موراي سيتولى مهامه الشهر المقبل مشيرة إلى أن أليس "أبلى بلاء حسنا" على رأس الجهاز التابع لوزارة الأمن الداخلي خلال العامين الماضيين، وأن الرئيس دونالد ترامب يشكره على خدماته التي قدمها لبلاده.

وكانت تقارير قد ذكرت أن ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة مايك مولفيني إقالة راندولف أليس قبل أسبوع.