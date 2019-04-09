video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البحرين تدين بشدة التفجير الإرهابى بالشيخ زويد.: نقف إلى جانب مصر

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 07:29 م
البحرين تدين بشدة التفجير الإرهابى بالشيخ زويد.: نقف إلى جانب مصر وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد آل خليفة
مصطفى عنبر
إضافة تعليق

أدانت مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابى الذى وقع اليوم، الثلاثاء، بمنطقة سوق الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وأدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

 

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية وقوف المملكة إلى جانب مصر فى جهودها لمكافحة كل أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها معها فى كل ما تتخذه من إجراءات لردع كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

 

وشددت البحرين على موقفها الراسخ الرافض لكل صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر الجهود الموجهة للقضاء على الإرهاب وكل من يدعمه أو يموله ،معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوى الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد ضابطين وفردي شرطة و3 مواطنين عقب تفجير انتحارى نفسه بالشيخ زويد

البحرين

الارهاب

شمال سيناء

تفجير ارهابى




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة