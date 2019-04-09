إيرباص تؤكد أن العقوبات الأمريكية على طائراتها بلا سند قانونى

رويترز

قالت إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات اليوم الثلاثاء إنها لا ترى أى سند قانونى لتحرك الولايات المتحدة نحو فرض عقوبات تجارية على طائراتها وحذرت من تعميق التوترات التجارية.

واقترحت واشنطن أمس الاثنين قائمة من منتجات الاتحاد الأوروبى، من الطائرات التجارية الكبيرة إلى منتجات الاستخدام اليومى والنبيذ، ستفرض عليها رسوما كرد على دعم أوروبى للطائرات.

وثار خلاف بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات على خلفية مزاعم متبادلة بمساعدات غير قانونية لعملاقى الطائرات بوينج وإيرباص. وحكمت منظمة التجارة العالمية بأن الطرفين دفعا مليارات الدولارات كدعم لاكتساب ميزة، وطالبتهما بالتوقف أو مواجهة عقوبات محتملة.

وقال رينيه أوليه المتحدث باسم إيرباص إن الشركة اتخذت إجراءات للامتثال للمتطلبات المتبقية والتي قال إنها "طفيفة نسبيا". وأضاف أن حديث الولايات المتحدة عن أضرار قيمتها 11 مليار دولار نجمت عن دعم الاتحاد الأوروبي لإيرباص مبالغ فيه.

وقال مصدر من المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتأهب لرد محتمل.