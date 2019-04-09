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إطلاق مبادرة "علشانك يا إسكندرية" بحى شرق

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:57 م
إطلاق مبادرة "علشانك يا إسكندرية" بحى شرق محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلن اللواء عادل سلامة، رئيس حى ثان المنتزه، اليوم الثلاثاء، عن تدشين مبادرة "علشانك يا إسكندرية" لرفع مستوى النظافة والتجميل بالمدينة طبقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، للارتقاء بمدينة الإسكندرية، وذلك فى إطار منظومة الجمع المنزلى والتعاون المشترك بين كل من حى ثان المنتزه، والإدارة العامة للرصد البيئى، وإدارة المراقبة العامة للنظافة بالحى، وتم القيام بأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وتجريف تراكمات الأتربة، ودهان بدورات الأرصفة، إلى جانب رفع الحواجز التى تشغل حرم الطريق العام.

 

من ناحية أخرى نفذت لجنة الغلق بحى شرق الإسكندرية قرار غلق قضائى لمول شهير بنطاق حى شرق، وجاءت الحملة بحضور رئيس لجنة الغلق وأعضاء اللجنة وبمصاحبة قوة أمنية من قسم شرطة سيدى جابر.

 

تأتى تلك الحملات تنفيذا لتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس الحى بتنفيذ كل قرارات الغلق وتشميع كل المحلات المخالفة وغير المرخصة بنطاق الحى.


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