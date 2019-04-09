إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بسبب الجلوس على كرسى فى الشارع بالخصوص

القليوبية - نيفين طه

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بسبب الجلوس على كرسى بالشارع أمام محل أحد أطراف المشاجرة، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد محمد سعيد مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بمنطقة بدائرة القسم .

انتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية، تبين نشوب المشاجرة بين طرف أول احمد " ع ا" 31عاما سائق توك توك مصاب، وشقيقه "حسام . ع ا" 25 عاما سائق توك توك مصاب، زوج شقيقة الأول والثانى "محمود. ا. ا" 31 عاما ميكانيكى مصاب طرف ثان "احمد. ر . م" 43 عاما صاحب محل مصاب، "جلال. ا. ج" 25 عاما عامل مصاب، " احمد. ا. ج" مصاب .

وأوضحت التحريات، أن سبب المشاجرة قيام الأول بالجلوس على كرسى أمام محل الرابع فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها باقى الطرفان لمناصرة ذويهم، وتعدى كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات وقيام السادس بالتعدى على الأول بسلاح أبيض سكين محدثا إصابة .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وضبط بحوزة السادس السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن "سكين" تم التحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10342 جنح قسم الخصوص لسنة 2019م، تولت النيابة التحقيق .