إخوانى سابق يكشف: 300 ألف جنيه تمويلات شهرية لعائلتى مرسى والشاطر

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كشف إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، عن حجم التمويلات التى يتلقاها رؤوس التنظيم من الخارج، كاشفا أيضا عن تقسيم تنظيم الإخوان للقيادات والعناصر، إلى 3 فئات ما بين " أ – ب - ج" ، لافتا إلى أن كل قيادى أو عنصر بالجماعة يتلقى حجم التمويل وفقا للفئة المصنف ضمنها".

وقال "ربيع" الذى ظل فى تنظيم الإخوان قرابة الـ30 عام ثم انشق عنه:" أسرة محمد مرسى تتلقى 600 ألف جنيه كل 6 شهور بواقع 100 ألف جنيه لكل شهر، بينما أسر محمد البلتاجي وعصام العريان ورشاد البيومى يتلقون 50 ألف جنيه كل شهر" موضحا أن خيرت الشاطر نائب المرشد هو الذى يستحوذ على نصيب الأسد من التمويلات قائلا :"اسرة خيرت الشاطر تتلقى مبلغ يتخطى 200 ألف جنيه كل شهر".

وتابع :"باقى أسر المسجونين يتم تصنيفهم إلى 3 درجات أو الفئات، وذلك بالتفاهم مع محمود حسين الأمين العام للتنظيم الهارب فى تركيا وهذه الدرجات هى "أ-ب - ج"، حيث تتلقى فئة "أ" 10 آلاف شهريا، بينما "باء" 5 آلاف، فيما تتلقى الفئة "ج" 3 آلاف جنيه.

وعن كيفية وصوله عن هذه المعلومات الخطيرة، كشف "إبراهيم" عن وجود أزمة حدثت داخل التنظيم ، بسبب انتقاد عناصر الجماعة للقيادات، بسبب حصول القيادات على النصيب الأكبر من التمويلات والرواتب الشهرية التى تأتى من قطر وتركيا تسببت فى خروج هذه المعلومات من خارج التنظيم.

وأضاف: "عندما اشتكت زوجة أحد الفئة "ج" من التمييز بين الإخوان، وعدم كفاية المبلغ المخصص لأسرتها تم منع التمويل الشهرى عنها لمدة 3 شهور، وعند إعادته تم إنقاص المبلغ، عما كان يأتى لها من قبل، مضيفًا: "هذه المبالغ تأتى من تركيا وقطر الداعمين لتنظيم الإخوان بأوامر من الأمريكان".