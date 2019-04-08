56% من القراء يتوقعون نجاح التموين فى توفير السلع بالأسواق خلال رمضان

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح التموين فى توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك، توقع غالبية القراء نجاح التموين فى توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وتوقع 56% من القراء نجاح التموين فى توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك، بينما استبعد 41% من القراء نجاح التموين فى توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



