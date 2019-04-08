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الإثنين، 08 أبريل 2019 10:36 ص
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وفد من الاتحاد الإفريقى يشارك بتعديل التحكيمات الدولية بعقود الاستثمار بواشنطن

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:10 ص
وفد من الاتحاد الإفريقى يشارك بتعديل التحكيمات الدولية بعقود الاستثمار بواشنطن السفيرة نميرة نجم فى واشنطن
كتبت- هناء أبو العز
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يشارك وفد من الاتحاد الإفريقى، برئاسة السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى، وعضوية بيتلهم اريجا من مكتب المستشار القانونى للاتحاد، وبياتريس شايتور من إدارة التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقى، فى الدورة الثانية للمشاورات الخاصة بتعديل قواعد المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى وذلك بمقر البنك فى واشنطن. 
 
 
وتتناول المشاورات تعديل القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيمات الدولية التى تنشئ بين الدول والمستثمرين حول تنفيذ الالتزامات التى تنجم عن عقود الاستثمار. 
 
 
وتهدف التعديلات إلى تحسين القواعد وجعلها أكثر فعالية وسرعة فى إنهاء النزاعات لضمان حماية الحقوق المالية سواء للمستثمر أو الدول القائم فيها النشاط الاستثمارى المتنازع عليه.
 

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