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وزير خارجية إسبانيا يأسف لبطء الاتحاد الأوروبى فى التوصل لحل لأزمة فنزويلا

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:29 م
وزير خارجية إسبانيا يأسف لبطء الاتحاد الأوروبى فى التوصل لحل لأزمة فنزويلا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى
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أعرب وزير خارجية إسبانيا "جوسيب بوريل" اليوم الاثنين، عن أسفه للمواعيد النهائية البطيئة للغاية التى حددها الاتحاد الأوروبى مع فنزويلا، للبحث عن حل سياسى، رغم الضرورة الملحة.
 
ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فإن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يناقشون الأزمة فى فنزويلا والتقدم الذى أحرزته مجموعة الاتصال الدولية التى يروج لها الاتحاد الأوروبى لتيسير تقدم الانتخابات الرئاسية فى البلاد.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يناقشون غدا الثلاثاء أزمة فنزويلا، ويناقشون كيفية محاربة "الاستفادة" من النزاع فى فنزويلا من قبل الولايات المتحدة وروسيا، بعدما أرسلت موسكو طائرتين عسكريتين إلى كاراكاس.      
 
والتقى بالفعل فريق الاتصال برعاية الاتحاد الأوروبي، والذي تشارك فيه إسبانيا وسبع دول أعضاء أخرى إلى جانب أوروجواي وكوستاريكا وإكوادور وبوليفيا، على المستوى الوزاري في مونتيفيديو من خلال إرسال بعثات فنية إلى كراكاس للتحدث مباشرة مع جميع الأطراف المشاركة في الأزمة السياسية الفنزويلية.
 
وطبق الاتحاد الأوروبي عقوبات انتقائية ضد فنزويلا منذ نوفمبر 2017، بما فى ذلك فرض حظر على الأسلحة والمعدات التى يمكن استخدامها "للقمع الداخلى".
 

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