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وزير الزراعة يفتتح مشروع الرى الحقلى لـ5000 فدان فى سوهاج بتكلفة مليون جنيه

الإثنين، 08 أبريل 2019 04:56 م
وزير الزراعة يفتتح مشروع الرى الحقلى لـ5000 فدان فى سوهاج بتكلفة مليون جنيه وزير الزراعة
سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف
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افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مشروع الرى الحقلي بقرية أولاد غريب بمركز سوهاج وذلك على مساحة 5500 فدان، بتكلفة بلغت مليون جنيه تقريبا وعدد المستفيدين 55 مزارعا بالمنطقة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يوفر المياه والجهد المبذول من قبل الميكنة الزراعية ويساعد على جودة الأرض وزيادة الإنتاجية، مطالبا الأهالي بضرورة المشاركة في المشروع من خلال عمل تجمعات للري الحقلي من أجل تعظيم الاستفادة منه وأن الوزارة ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم والاستشارات الخاصة به.

وجاء ذلك على هامش جولة وزير الزراعة ومحافظ سوهاج بحي الكوثر ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات وتفقد محطة البحوث الزراعية بشندويل ومشروع الحقول الاسترشادية بالمحطة.

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