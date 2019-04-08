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وزير الخارجية اليمنى: بيان سفراء دول الـ ١٩ يمثل رسالة واضحة لدعم الحكومة اليمنية

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:04 م
وزير الخارجية اليمنى: بيان سفراء دول الـ ١٩ يمثل رسالة واضحة لدعم الحكومة اليمنية وزير الخارجية اليمني خالد اليماني
أ ش أ
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أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن البيان الصادر عن سفراء دول الدول الـ ١٩ الراعية للعملية السياسية في اليمن يمثل رسالة واضحة من المجتمع الدولي واعترافًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة اليمنية في مجال تحسين الأوضاع الاقتصادية وإعادة تطبيع الأوضاع في جميع المجالات بمختلف المحافظات اليمنية.

 

وقال الوزير اليماني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) " إن هذه المواقف جاءت تقديرًا لتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للحكومة بأهمية العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية بما فيها تلك التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابين الحوثيين".

 

وتأتي هذه الخطوة كتأييد قوي من المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية الرامية لوقف تمويل آلة الحرب الحوثية التي أدت إلى حدوث كارثة إنسانية هي الأسوأ في العالم.

 


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