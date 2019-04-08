واشنطن بوست: العرب الإسرائيليون يكثفون جهودهم ضد نتنياهو وإحباط الناخبين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن المرشحين العرب الإسرائيليين فى الانتخابات البرلمانية قد كثفوا حملاتهم الانتخابية لمواجهة المخاوف من تراجع المشاركة بين الأقلية العربية فى إسرائيل.

وإذا خرج العرب الإسرائيليون بقوة، فإن لديهم القدرة على عرقلة الائتلاف اليمينى الذى يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ومنع أحزاب يمينية أصغر من دخول الكنيست، وتشير الصحيفة إلى أن العرب يمثلون 20% من الناخبين فى إسرائيل، لكن تاريخيا تبين أن معدلاتهم كانت أقل بكثير من غالبية السكان اليهود.

وبلغت نسبة الإقبال63.5% فى انتخابات عام 2015 بسبب دخول أغلبية الأحزاب العربية فى قائمة برلمانية واحدة، لكن يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تتراجع هذه النسبة، حيث تشير استطلاعات الرأى إلى أن حوالى نصف العرب الإسرائيليين فقط سيدلون بأصواتهم.

وتذهب الصحيفة إلى القول بأن الإحباط متزايد، فالقائمة المشتركة قد انقسمت بينما تعصف الجريمة والفقر بالعرب الإسرائيليين، والبعض يقول إنهم لم يروا نتائج كبيرة من نوابهم المنتخبين، وفى غضون ذلك، فإن القانون الذى يشكو كثير من العرب أنه يعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية قد عزز دعوات المقاطعة.

ويأمل أيمن عودة، النائب فى الكنيست ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذى يهيمن عليه الحزب أن الحملة اليمينية التى شنها نتنياهو ستأتى برد فعل قوى بتحفير العرب الإسرائيليين على التصويت، ويقول إن أصوات العرب الإسرائيليين مهمة، فهى الطريقة لوقف نتنياهو.