هيئة نظافة القاهرة تضبط متسولين يرتدون ملابس الهيئة وتناشد المواطنين الإبلاغ عنهم

ناشدت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المواطنين بعدم التعامل مع المتسولين الذين يرتدون الزى الرسمى لعمال النظافة التابع للهيئة.

وأكدت هيئة نظافة القاهرة أنها ضبطت عدد من المتسولين بحى مصر الجديدة يرتدون زى مشابه لزى عمال الهيئة وذلك بالتنسيق مع رؤساء أفرع الهيئة بالأحياء، حيث يتم متابعة الشارع لضبط هـؤلاء، ثم عمل محاضر لهم بالتسول واستغلال ملابس الهيئة لأغراض التسول.

وأوضحت الهيئة أن عمال النظافة التابعين للهيئة لهم زى رسمى موحد يرتدونه كاملا بفترات العمل الرسمية على مدار الورديات الثلاث وتحت إشراف ومتابعة الهيئة.

وطالبت الهيئة المواطنين فى حالة ضبط أى عامل نظافة يقوم بالتسول يتم تصويره والإتصال برقم 152 الخاص بغرفة عمليات الهيئة لإبلاغهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة .