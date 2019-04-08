نيكولاس مادورو: نطالب واشنطن بالكف عن اضطهادها وعدوانها لفنزويلا

كتبت فاطمة شوقى

قام الآلاف من مؤيدى الحكومة والمعارضة الفنزويلية بالنزول إلى الشوراع لليوم الثالث على التوالى، بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على الشركة الوطنية للنفط "PDVSA".

وقال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أمام أتباعه بالقرب من قصر ميرافلوريس "يجب أن نطلب من حكومة واشنطن أن تكف عن اضطهادها وعدوانها على الاقتصاد الفنزويلى، وأن يوقف الاضطهاد النفطى والمالى".

ووفقا لصحيفة "لا خونادا" المكسيكية، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 34 سفينة تنقل النفط الخام من البلد النفطى إلى كوبا، وكان الإجراء الذى طبقته وزارة الخزانة بعد اكتشاف أن السفينة ديسبينا أندريانا سلمت النفط الخام من الأراضى الفنزويلية إلى الجزيرة خلال شهرى فبراير ومارس 2019، على الرغم من حقيقة أن واشنطن هددت بفرض عقوبات عليها.

وقال رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، إن "القوارب والشركات التى تشارك فى نقل الوقود بين كوبا وفنزويلا هو نشاط قانونى محمى بموجب الاتفاقيات التجارية".