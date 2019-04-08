نجار يقتل شقيقته فى مشاجرة بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية ،من ضبط نجار لإتهامه بقتل شقيقته في مشاجرة بينهما ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقي المقدم محمد الشاذلي ، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، بلاغا بوفاة سيدة داخل مسكن والدتها ، أثر تعدي شقيقها عليها بالضرب وخنقها ، وتم إخطار