نجار يقتل شقيقته فى مشاجرة بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية ،من ضبط نجار لإتهامه بقتل شقيقته في مشاجرة بينهما ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .
تلقي المقدم محمد الشاذلي ، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، بلاغا بوفاة سيدة داخل مسكن والدتها ، أثر تعدي شقيقها عليها بالضرب وخنقها ، وتم إخطار
اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية ، بالواقعة وانتقل الى موقع الحادث العميد يحي راضي ، رئيس مباحث القليوبية وبالفحص تبين أنه أثناء قيام " محمود س . م " نجار بمعاتبة شقيقته " بسمة . س . م سن 21 ربة منزل ومقيمة طرف والدتها" لوجود خلافات زوجيه بينها وزوجها"، حدثت مشادة كلامية بينها ووالدتها ، قامت علي أثرها المذكورة بالتعدى عليها بالسب والشتم، الأمر الذي أثار حفيظة شقيقها ودفعه الى التعدي عليها بالضرب وخنقها بحزام حتى لفظت أنفاسها ، جري نقل الجثه لمشرحة مستشفي ناصر العام ، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وبسؤال والدة المتوفية ، قررت مضمون ما أسفر عنه الفحص .
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