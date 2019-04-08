video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 10:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نجار يقتل شقيقته فى مشاجرة بشبرا الخيمة

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:37 م
نجار يقتل شقيقته فى مشاجرة بشبرا الخيمة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية ،من ضبط نجار لإتهامه بقتل شقيقته في مشاجرة بينهما ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 
تلقي المقدم محمد الشاذلي ، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، بلاغا بوفاة سيدة داخل مسكن والدتها ، أثر تعدي شقيقها عليها بالضرب وخنقها ، وتم إخطار 
 اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية  ، بالواقعة  وانتقل الى موقع الحادث العميد يحي راضي ، رئيس مباحث القليوبية وبالفحص تبين أنه أثناء قيام  "  محمود  س .  م "   نجار بمعاتبة شقيقته  " بسمة  . س . م  سن 21 ربة منزل ومقيمة طرف والدتها" لوجود خلافات زوجيه بينها وزوجها"، حدثت مشادة كلامية بينها ووالدتها ، قامت علي أثرها المذكورة بالتعدى عليها بالسب والشتم، الأمر الذي أثار حفيظة شقيقها ودفعه الى التعدي عليها بالضرب وخنقها بحزام حتى لفظت أنفاسها ، جري نقل الجثه لمشرحة مستشفي ناصر العام ، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وبسؤال والدة المتوفية ، قررت مضمون ما أسفر عنه الفحص .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

‎ضبط صاحب محل موبايلات اشترك فى تصريف مسروقات عصابة خطف المحمول بشبرا الخيمة

اخبار محافظة القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة