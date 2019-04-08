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مصر تودع رسميا وثيقة التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:22 م
مصر تودع رسميا وثيقة التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية أسامة عبد الخالق سفير مصر بأديس أبابا
أديس أبابا (أ ش أ)
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أودع أسامة عبد الخالق سفير مصر بأديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى اليوم الاثنين رسميا وثيقة تصديق مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وقال عبد الخالق - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "قبل دقائق قليلة، أودعت رسميا وثيقة التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية".

وأضاف أن مصر تعد بذلك الدولة الـ18 التى تقوم بتسليم وثيقة التوقيع على الاتفاقية، وتتبقى فقط 4 دول أخرى لتدخل الاتفاقية حيّز النفاذ، لافتا إلى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يأتى ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى .

يذكر أن العدد المطلوب لدخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ هو 22 وثيقة.

 


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