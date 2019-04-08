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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادثى تصادم برشيد وكفر الدوار بالبحيرة

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:47 ص
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادثى تصادم برشيد وكفر الدوار بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرين، فى حادثى تصادم بمركزى كفر الدوار ورشيد بالبحيرة.

 

وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعتين، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

 

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل وملاكى، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 أخرين، بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام.

 

كما ورد بلاغ لمركز شرطة رشيد، بمصرع "م.ع" 35 سنة، أمين شرطة، إثر اصطدام أحد قطارات الركاب به أثناء عبور شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، وتم نقل الجثة إلى مستشفى رشيد العام.

 

وتم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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