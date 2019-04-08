مصادر: مواجهات عنيفة بين الجيش اليمنى والحوثيين فى الضالع

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أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم الاثنين، باندلاع مواجهات عنيفة وقصف متبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في جبهة مريس شمال محافظة الضالع.

وأوضحت المصادر لقناة "العربية" الإخبارية أن المواجهات العنيفة جاءت عقب شن الجيش اليمني هجومًا واسعًا على مواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي شمال مريس وجنوب مديرية دمت.

وكانت قوات الجيش دمّرت مساء أمس رتلا حوثيا مع أفراده وجرافة كانت تقوم بتحصين متارس الحوثين شمال مريس، إثر استهدافهم بصواريخ حرارية.

وتتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني مع مليشيات الحوثي في جبهة مريس، في ظل تصاعد وتيرة المواجهات وتعزيزات متواصلة للطرفين إلى خطوط المواجهات.