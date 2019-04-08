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مستشفيات جامعة أسيوط تعلن إجراء 2343 عملية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:35 م
مستشفيات جامعة أسيوط تعلن إجراء 2343 عملية ضمن مبادرة قوائم الانتظار جانب من الجولة
أسيوط محمود عجمى
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اصطحبت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الإعلامي شريف عامر في جولة داخل المدينة الطبية بجامعة أسيوط، وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الجامعي الرئيسي .
 
وصرحت الدكتورة مها غانم، أن الجولة استهدفت استعراض إمكانيات المدينة الطبية بجامعة أسيوط، وما تضمه من صروح طبية هي الأكبر والأحدث من نوعها في صعيد، والتي تستقبل نحو 2 مليون مريض من مختلف محافظات الوجه القبلي، وتعمل على تقديم خدمة طبية وفق أحدث النظم الطبية في شتى التخصصات، إلى جانب إجراء أكثر العمليات الجراحية دقةً وتعقيداً وبرامج زراعة الكبد والكلى، بأيدي أبناء الجامعة من الأطباء المتميزين، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة .
 
وأوضح الدكتور حسن عبد اللطيف، أنه تم خلال الجولة تقديم شرح للإعلامي شريف عامر عن مكونات المدينة الطبية داخل الجامعة، والتي سبعة مستشفيات داخل الحرم الجامعي إلى جانب مستشفى أم القصور، ومستشفى أسيوط الجديد الجامعي، إلى جانب مستشفى الإصابات الجاري تجهيزها ومستشفى 2020 الجامعي لعلاج الأورام بالمجان، معلناً عن تصدر مستشفيات جامعة أسيوط مكانة متقدمة على مستوى المستشفيات الجامعية بإجراء 2343 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار و292 عملية قلب مفتوح، وذلك منذ 1يوليو الماضي .  
 
ومن جانبه أشاد الإعلامي شريف عامر، بما شهده خلال الجولة من صروح طبية متقدمة تعمل على تقديم خدمة طبية متميزة لعدد هائل من المرضى، وهو ما يجب دعمه من مختلف منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك لتلبية احتياجات الكثافة العددية المتزايدة من المرضى وسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تمثل إضافات هامة على مستوى الجمهورية في تخصصاتها . 
 
 
 

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