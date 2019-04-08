مسئول أمريكى : مدير إدارة الخدمة السرية راندولف اليس سوف يستقيل من منصبه

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كشف مسئول بالإدارة الأمريكية النقاب اليوم، الاثنين، عن أن راندولف اليس مدير إدارة الخدمات السرية- التى تتولى تأمين كبار الشخصيات الأمريكية – سوف يستقيل من منصبه .

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المسئول – الذى رفض الكشف عن هويته – قوله إن استقالة مدير إدارة الخدمة السرية ليس لها علاقة باستقالة وزيرة الأمن الداخلى كريستين نيلسون أو مخألفة قواعد الأمن التى وقعت مؤخرا فى النادى الخاص للرئيس دونالد ترامب بولاية فلوريدا .

ولم يحدد المسئول الأمريكى موعد استقالة مدير إدارة الخدمة السرية أو اسم الشخص الذى سوف يخلفه فى منصبه .