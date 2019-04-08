مسئولة إماراتية: 19 مليار دولار قيمة مساعدات الإمارات والسعودية لليمن

كتب إبراهيم حسان

قالت ريم الهاشمى، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولى، إن بلادها تعمل مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات للمحتاجين فى مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأضافت الهاشمى، خلال المؤتمر الصحفى الإنسانى السعودى الإماراتى الثالث لدعم اليمن بأبو ظبى، أن استقرار اليمن من أولويات دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وقدمتا الدولتين مساعدات تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار حتى الآن لليمن، مشيره إلى ضرورة احترام اتفاق التهدئة وتسليم المساعدات الطارئة لمحتاجيها فى اليمن.

وتمنت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولى ريم الهاشمى، مساعدة الأمم المتحدة للوصول إلى المطاحن لتوزيع المساعدات على الشعب اليمنى، مبينة قائلة: "لا تواجد خرائط واضحة للألغام التى زرعها الحوثيون فى اليمن وهو الأمر الذى يصعب مهمة إزالة الألغام".