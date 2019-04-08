مرشح ديمقراطى محتمل للرئاسة الأمريكية يهاجم نتنياهو ويصفه بالعنصرى

كتبت ريم عبد الحميد

فى تصريح نادر من سياسى يسعى لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وصف بيتو أوروك، المرشح الديمقراطى المحتمل فى سباق البيت الأبيض 2020، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالعنصرى الذى أدى تواصله مع مصالح اليمين المتطرف، فى ظل سعيه للتمسك بالسلطة، إلى إلحاق ضرر جسيم بفرص السلام فى الشرق الأوسط.

وخلال حديثه فى جامعة أيوا، انتقد أوروك، عضو الكونجرس السابق عن ولاية تكساس تعهد نتنياهو بضم المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية لو فاز فى الانتخابات العامة المقررة غدا الثلاثاء، وهو ما رأى أوروك أنه سيجعل السلام على المدى الطويل أمرا مستحيلا.

وردا على سؤال أحد الناخبين عن سياسته بشأن إسرائيل وحقوق الفلسطينيين، أكد أوروك دعمه لحل الدولتين واتهم نتنياهو بتوحيد صفوفه مع الأحزاب اليمينية المتطرفة والعنصرية بطبيعتها فى خطابهم والطريقة التى يريدون معاملة إخوانهم من البشر فى هذا الجزء من العالم.

وقال أيضا إن نتنياهو عنصرى، لكنه دافع عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وقال إنها من أكثر العلاقات أهمية على الكوكب، ولكى تكون ناجحة يجب أن نتجاوز رئيس الوزراء العنصرى الذى يحذر من العرب مع اقتراب الانتخابات، والذى يريد أن يتحدى أى احتمال للسلام مع تهديده بضم الضفة الغربية، وساند حزب عنصرى يمينى متطرف من أجل الحفاظ على قبضته على السلطة.

وجاءت تصريحات أوروك بعد يوم من تأكيد ترامب على أجندته المؤيدة لليهود فى خطاب أمام جماعة يهودية محافظة، واتهم فيها الديمقراطيين بتقديم أجندة هى حتى الآن الأكثر تشددا ومعاداة للسامية فى التاريخ، على حد قوله.