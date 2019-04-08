video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مرشح ديمقراطى محتمل للرئاسة الأمريكية يهاجم نتنياهو ويصفه بالعنصرى

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:39 ص
مرشح ديمقراطى محتمل للرئاسة الأمريكية يهاجم نتنياهو ويصفه بالعنصرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

فى تصريح نادر من سياسى يسعى لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وصف بيتو أوروك، المرشح الديمقراطى المحتمل فى سباق البيت الأبيض 2020، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالعنصرى الذى أدى تواصله مع مصالح اليمين المتطرف، فى ظل سعيه للتمسك بالسلطة، إلى إلحاق ضرر جسيم بفرص السلام فى الشرق الأوسط.

وخلال حديثه فى جامعة أيوا، انتقد أوروك، عضو الكونجرس السابق عن ولاية تكساس تعهد نتنياهو بضم المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية لو فاز فى الانتخابات العامة المقررة غدا الثلاثاء، وهو ما رأى أوروك أنه سيجعل السلام على المدى الطويل أمرا مستحيلا.

وردا على سؤال أحد الناخبين عن سياسته بشأن إسرائيل وحقوق الفلسطينيين، أكد أوروك دعمه لحل الدولتين واتهم نتنياهو بتوحيد صفوفه مع الأحزاب اليمينية المتطرفة والعنصرية بطبيعتها فى خطابهم والطريقة التى يريدون معاملة إخوانهم من البشر فى هذا الجزء من العالم.

وقال أيضا إن نتنياهو عنصرى، لكنه دافع عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وقال إنها من أكثر العلاقات أهمية على الكوكب، ولكى تكون ناجحة يجب أن نتجاوز رئيس الوزراء العنصرى الذى يحذر من العرب مع اقتراب الانتخابات، والذى يريد أن يتحدى أى احتمال للسلام مع تهديده بضم الضفة الغربية، وساند حزب عنصرى يمينى متطرف من أجل الحفاظ على قبضته على السلطة.

وجاءت تصريحات أوروك بعد يوم من تأكيد ترامب على أجندته المؤيدة لليهود فى خطاب أمام جماعة يهودية محافظة، واتهم فيها الديمقراطيين بتقديم أجندة هى حتى الآن الأكثر تشددا ومعاداة للسامية فى التاريخ، على حد قوله.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو يتوعد بضم مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

مرشح ديمقراطى

بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الاسرائيلى

بيتو أوروك




لا تفوتك
فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة