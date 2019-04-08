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مرشح ديمقراطى للرئاسة الأمريكية: نتنياهو عنصرى يريد تدمير احتمالية التوصل لأى سلام

الإثنين، 08 أبريل 2019 06:28 م
مرشح ديمقراطى للرئاسة الأمريكية: نتنياهو عنصرى يريد تدمير احتمالية التوصل لأى سلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أ ش أ
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وصف بيتو أورورك عضو الكونجرس السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2020، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعنصري.

 

وقال أورورك، أثناء حديثه في إحدى الفعاليات الانتخابية في ولاية أيوا الأمريكية، إن العلاقات الأمريكية مع إسرائيل "واحدة من أهم العلاقات التي لدينا على هذا الكوكب" والتي يجب أن تتجاوز السياسة الحزبية ويجب عليها أيضًا تجاوز رئيس وزراء عنصري يريد تحدي أي احتمال للسلام بتهديده بضم الضفة الغربية والذي اتخذ من الحزب اليمين المتطرف العنصري حليفا له من أجل الحفاظ على قبضته على السلطة"... وفق ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.

 

ورداً على سؤال أحد الناخبين حول سياسته تجاه إسرائيل والحقوق الفلسطينية، كرر أورورك دعمه لحل الدولتين واتهم نتنياهو بـ "توحيد صفوفه مع أحزاب اليمين المتطرف العنصريين بطبيعتهم في خطاباتهم والطريقة التي يريدون بها معاملة إخوانهم من البشر في هذا الجزء من العالم".

 

وتعكس تعليقات أورورك -بحسب تعليق صحيفة الجارديان البريطانية- انشقاقًا ناشئًا داخل الحزب الديمقراطي إزاء انتقادات أفعال إسرائيل، فلطالما انتقدت مجموعة من المشرعين الشباب التقدميين الحكومة الإسرائيلية علنًا بعيدًا عن تقليد الدعم الشامل من الحزبيين الرئيسيين.

 

وسعى دونالد ترامب، الذي عبر عن دعمه لنتنياهو خلال حملته الانتخابية، إلى جعل إسرائيل قضية حزبية آملا أن يجذب الناخبين اليهود في الولايات المتحدة الذين يدعمون الديمقراطيين تقليديًا من خلال ترسيم منافسيه على أنهم لا يدعمون إسرائيل -بحسب الجارديان-.

 


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