محافظ قنا يشهد إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بـ"الأشراف البحرية"

قنا - وائل محمد

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، مراسم صلح القودة لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى آل دياب وآل شحاتة بالشويخات قرية الاشراف البحرية بمركز قنا.

وأكد محافظ قنا حرصه على حضور جلسات المصالحات الثأرية مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة إلى إنهاء جميع الخصومات الثأرية التى تعوق الخطط التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وقدم الهجان شكره لأبناء العائلتين لإنهاء الخلافات واتباعهم لتعاليم الدين الإسلامى السمحة التى تدعو إلى العفو والتسامح والصفح لتعم بين الناس المحبة ولينعموا بالعيش تحت مظلة الأمن والأمان كما قدم الشكر والتحية لكل من شارك فى إنجاح هذا الصلح خاصة اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رجال العائلات والقيادات الشعبية والعقلاء والمصلحين.

وأضاف اللواء مجدى القاضى، أن الفترة الماضية شهدت العديد من المصالحات الثأرية نتيجة تغيير الفكر والموروث الثقافى والوعى بمخاطر الثأر لدى المواطن القنائى، مؤكدا أن وزارة الداخلية تهدف إلى القضاء على عادة الثأر والخصومات خاصة فى صعيد مصر، موضحا انه منذ شهر اغسطس الماضى نجحت المديرية فى ضبط 19 الف قطعة سلاح نارى غير مرخصة و ما يزيد عن 40 ألف طلقة نارية وتم تقديم جميع المتهمين للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.