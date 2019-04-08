محافظ المنوفية يشهد المعرض الختامي للصحافة المدرسية للصم وضعاف السمع

المنوفية - محمود شاكر

شهد اللواء سعيد عباس ، محافظ المنوفية إفتتاح المعرض الختامي للصحافة المدرسية والتربية الخاصة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشبين الكوم، بحضور أمانى النادرى ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عصام عبدالعال ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، والدكتورة مشيرة عبد العزيز ، مستشار الصحافة بوزارة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التحكيم بالوزارة ، وعفت الصياد ، مدير عام التعليم العام بالمديرية نائباً عن وكيل وزارة التربية والتعليم، وخالد السخاوى مدير مدرسة الأمل، وأميرة عزيزمديرعام إدارة التربية الخاصة ، وسهير كوردى مدير عام الصحافة المدرسية بالمديرية.

وقام المحافظ بإفتتاح المعرض الختامى للصحافة المدرسية والتربية الخاصة وتفقد أنشطة معرض الصحافة والذى يضم الأعمال الصحفية المتنوعة ومنها (مجلات الحائط والمصورة والكاركتير والمجلات الطائرة والربع ساعة والمجسمات و التصوير الصحفى وجولة الكاميرا ورحلة إلى عبق التاريخ وفنون مصرية وغيرها من الأنشطة المتنوعة للصحافة المدرسية) لطلاب المراحل التعليمية المختلفة والتربية الخاصة، كما تفقد المحافظ معرض الإنتاج السنوى لمدرسة الأمل للصم والبكم والذى يضم أنشطة الطلاب بالأقسام المختلفة منها قسم النجارة والأعمال الصحية والسمكرة والزخرفة والتريكو والتربية الفنية ، هذا وقد أشاد المحافظ بتلك الأنشطة مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية ومدخلاتها للعمل على النهوض بمصرنا الغالية.

هذا وبدأت فاعليات الحفل بالسلام الجمهوري بالإشارات للصم مع الموسيقي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتخلل الحفل بعض الفقرات الفنية ، وفى كلمتها رحبت مدير عام التعليم العام بالحضور، معربة عن سعادتها بتشريف محافظ المنوفية إفتتاح المعرض الختامى للصحافة المدرسية ومشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم، موضحة أن الهدف من المعرض تنمية مشاعر الولاء والإنتماء للوطن من خلال التحقيقات والأحاديث الصحفية وكذلك تنمية المواهب وإكتشاف الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة وطلاب التعليم العام وتبادل الخبرات بين المدارس والإدارات والمحافظات الأخرى.

وفى كلمته أعرب اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية عن سعادته بوجوده تلك الحفل ومشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم ، مؤكداً أهمية أنشطة الصحافة المدرسية التى تعد جزءاً لا ينفصل عن العملية التعليمية والتى تساهم بدورها فى تنمية مواهب الطلاب وإكساب القيم الأخلاقية وغرس السلوكيات بين الطلاب ودعم السلوك الطيب داخل المدرسة وخارجها، مؤكداً حرصه على توفير كافة أوجه الدعم لأبنائه من ذوى الإحتياجات الخاصة ،مشيراً أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل علي توفير سبل الدعم والرعاية لهؤلاء الفئة والإهتمام بهم والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية والتأكيد علي حقوقهم في جميع المجالات المختلفة.

وفى الختام كرم محافظ المنوفية ، عدداً من المعلمين بالمدرسة لبلوغهم السن القانونى للمعاش، كما تم تكريم مجموعة من المعلمين أخصائى الصحافة بإعطائهم شهادات تقدير لما يبذلونه من جهد ومساهمتهم الفعالة فى النهوض بالعملية التعليمية والتربية الخاصة.

وفى ذات السياق حرص محافظ المنوفية على تفقد العديد من الأقسام ، حيث تفقد قسم النجارة والتريكو والملابس والزخرفة والأعمال الصحية والسمكرة واستمع إلى شرح مبسط عن طبيعة كل قسم وقام بالإطلاع على بعض المنتجات والتدريبات العملية الخاصة بالطلاب، مبدياً سعادته بتلك الأنشطة المتميزة.