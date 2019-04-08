video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: التوجه للاستفتاء واجب قومى على كل مواطن لبناء غد أفضل

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:01 م
محافظ الدقهلية: التوجه للاستفتاء واجب قومى على كل مواطن لبناء غد أفضل كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا بحضور المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

 

واستعرض محافظ الدقهلية، مع الحاضرين الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على الدستور وشدد على ضرورة الجاهزية الكاملة ليخرج الاستفتاء بالمظهر الحضارى الذى يليق بشعب الدقهلية العريق وأن يعكس الوعى الوطنى لدى جماهير الشعب.

 

وأكد شاروبيم، أن دور المحافظة بأجهزتها التنفيذية هو تنظيم وتسهيل وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل شفافية، وأن حق المواطن الإدلاء بصوته ليختار ما يريد، وأن من حق الدولة علينا أن نتوجه جميعا إلى صناديق الاقتراع، مضيفاً:" واجب المواطنين التوجه إلى اللجان والادلاء بارائهم من أجل بناء مصر الحديثة والمستقبل الافضل."

 

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والتوعية بالمشاركة الإيجابية من المواطنين ممن لهم الحق فى التصويت، موضحاً أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى وتذليل أية عقبات أمام المواطنين.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يعتمد 762 ألف جنيه قروض بدون فوائد لتمويل مشروعات الشباب

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

الإستفتاء على الدستور

محافظ الدقهلية




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة