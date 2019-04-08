محافظ الدقهلية: التوجه للاستفتاء واجب قومى على كل مواطن لبناء غد أفضل

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا بحضور المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

واستعرض محافظ الدقهلية، مع الحاضرين الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على الدستور وشدد على ضرورة الجاهزية الكاملة ليخرج الاستفتاء بالمظهر الحضارى الذى يليق بشعب الدقهلية العريق وأن يعكس الوعى الوطنى لدى جماهير الشعب.

وأكد شاروبيم، أن دور المحافظة بأجهزتها التنفيذية هو تنظيم وتسهيل وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل شفافية، وأن حق المواطن الإدلاء بصوته ليختار ما يريد، وأن من حق الدولة علينا أن نتوجه جميعا إلى صناديق الاقتراع، مضيفاً:" واجب المواطنين التوجه إلى اللجان والادلاء بارائهم من أجل بناء مصر الحديثة والمستقبل الافضل."

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والتوعية بالمشاركة الإيجابية من المواطنين ممن لهم الحق فى التصويت، موضحاً أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى وتذليل أية عقبات أمام المواطنين.