محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد بالمراكز تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة

أسيوط هيثم البدري

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تعليماته لجميع رؤساء المراكز والمدن، برفع درجة الاستعداد تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، ووجه كافة الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أي أزمات محتملة، وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

وكانت محافظة أسيوط، قد شهدت اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، متمثلة في غيوم مع اعتدال في درجة الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي أثار سلبية قد تنتج عن سقوط أمطار غزيرة.

وكلف المحافظ الوحدات المحلية، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أى أحداث طارئة مع احتمال سقوط أمطار، اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية الاسبوع، مع مراجعة المهمات الخاصة بالإغاثة، وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة، كما وجه باتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية المنشآت من خلال تأمين جميع أعمدة الكهرباء، وعدم وجود أسلاك عارية، وتحذير قائدي المركبات من تجاوز السرعات المقررة، حفاظًا على أرواحهم ومضاعفة الخدمات المرورية على الطرق، كما وجه مسئولي مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.