محافظ أسيوط: انتهاء إنشاءات أكبر مدرسة بمنفلوط.. وافتتاح مشروعات بـ287 مليون جنيه

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه يجري حاليًا إنشاء العديد من المدارس التعليمية وأعمال إحلال كلي وجزئي وتوسعة وصيانة للمدارس القائمة بالفعل، لاستلامها قبل العام الدراسي القادم، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية، واستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب والقضاء على الكثافات بالفصول، وتعدد الفترات الدراسية، لافتا إلى أن الحكومة تولي قضية التعليم وإنشاء المدارس الجديدة أهمية كبرى تنفيذًا لإستراتيجية التنمية الشاملة، وبرنامج الرئيس السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030م.

وأوضح المحافظ، أنه تم الاستلام الابتدائي لعملية إحلال جزئي لأكبر مدرسة ابتدائية بمركز منفلوط، وهي مدرسة "مصطفى كامل الابتدائية" بقرية أم القصور، حيث بلغت طاقة المدرسة 44 فصل دراسي، مما يؤدي إلى خفض الكثافات داخل الفصول، حيث كانت تعمل مع مدرسة أخرى فتره مسائية، هي مدرسة "عمر بن عبد العزيز الابتدائية" لعدم استيعاب المدرسة لجميع تلاميذ القرية، لتنتهي مشكلة التكدس والفترة الثانية بالمدرسة، ولتستوعب جميع الكثافات الموجودة بالقرية للمرحلة الابتدائية.

ومن جانبه، أشار المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، إلى إنه تم الاستلام الابتدائي لعملية إحلال جزئي بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية، بقرية أم القصور بطاقة 44 فصل دراسي مع رفع كفاءة وصيانة المباني القائمة، بالتعاون مع برنامج دعم جودة التعليم (QESP) الممول من الحكومة الألمانية، تحت إشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، وروعي عند تصميمها تطبيق أعلى معدلات الجودة التي تنتهجها الهيئة في التنفيذ، حيث تم تزويد كافة فصول المدرسة بالأسقف العازلة للصوت لتوفير الهدوء، فضلا عن استغلال الممرات بين الطرقات، بعمل مقاعد للتلاميذ واستخدام خامات الطبيعة، كالأشجار لعمل ألعاب بسيطة للترفيه عن التلاميذ، كما تم مراعاة الطلاب ذوى القدرات الخاصة بعمل ممرات خاصة ودورات مياه مجهزه لهم.

كما افتتح محافظ أسيوط، عدد من المشروعات التنموية بقرى مركز الغنايم، كما تفقد مشروعات أخرى جاري تنفيذها بتكلفة تبلغ حوالي 287 مليون و 598 ألف جنيه ؛ وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الموافق 18 أبريل من كل عام، والذي يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م.

وقال جادالله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم، أن المشروعات التي سيتم افتتاحها وتفقدها خلال الاحتفالات تشمل قطاعات (التربية والتعليم وخدمات ومياه الشرب والصرف الصحي)، تتضمن افتتاح حديقة الربوة بتكلفة تصل إلى 728 ألف جنيه، وافتتاح مبنى الإدارة التعليمية بالغنايم بتكلفة تصل إلى 2 مليون و600 ألف جنيه، فضلاً عن افتتاح مدرسة المشايعة قبلي الثانوية، بتكلفة تصل إلى 4 مليون و25 ألف جنيه، مضيفاً إنه سيتم متابعة وتفقد عدد من المشروعات من بينها تفقد المركز التكنولوجي الجاري إنشائه بتكلفة تصل إلى 244 ألف جنيه، ومشروع الصرف الصحي لمركزي صدفا والغنايم 280 مليون جنيه.

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