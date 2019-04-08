محافظ أسوان :إطلاق مبادرة "بلدنا نظيفة دائما " بمدينة إدفو

أسوان ندى سليم

أطلق اللواء أحمد إبراهيم، محافظ اسوان فعاليات مبادرة ( بلدنا نظيفة دائماً ) من أجل الإرتقاء بالنظافة العامة بمركز إدفو وتحسين مستوى البيئة المحيطة، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتي بدأت بتوزيع صناديق بلاستيك سعة 120 لتر على كافة المحلات بشارع المركز بمدينة إدفو لجمع المخلفات من المنبع، بالإضافة إلى توزيع أعداد أخرى بشارع الكورنيش.

ومن جانبه أكد العميد أيمن رضا، رئيس مدينة إدفو، أنه جارى التوسع فى تنفيذ هذه المبادرة وتعميمها لتصل إلى مختلف والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية بالمدينة ، وهو الذى يتطلب معه ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة وتحقيق التفاعل الإيجابى للمواطنين مع هذه المبادرة من أجل ضمان إستمرارها وإنتشارها بين مختلف مدن وقرى إدفو وبما يساهم فى إضفاء اللمسة الجمالية وإبراز المظهر الجمالى أمام الزائرين سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية ، فضلاً عن أهالى ومواطنى إدفو .