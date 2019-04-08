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الإثنين، 08 أبريل 2019 01:38 م
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محافظة الأقصر: "الكهرباء" توافق على قبول تظلمات الاستهلاك وتقسيط الفواتير

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:14 م
محافظة الأقصر: "الكهرباء" توافق على قبول تظلمات الاستهلاك وتقسيط الفواتير محطة كهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار حرص المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تم التواصل مع السيد المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بشأن شكاوى بعض المواطنين من إرتفاع قيمة استهلاك فواتير الكهرباء، وأيضا عدم مرور بعض الكشافين وتقدير بعض القيم الجزافية من الكشافين، حيث أفاد المهندس سامى أبو وردة بأن الشركة تضع مصلحة المواطن كأهمية قصوى وأن الشركة تبذل قصارى جهدها للحصول على رضا المواطن من تقديم الخدمة والمحاسبة على قيمة الاستهلاك.

وأضافت المحافظة فى بيان صحفى، أن المهندس سامى أبو وردة، أكد على أنه تم التنبيه على جميع فروع الشركة بقبول أى تظلمات مع الموافقة على تقسيط مبالغ الاستهلاك على دفعات تمكن المواطن من الرضاء الكامل على تقديم الخدمة.

 


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