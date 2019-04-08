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متحدث الوزراء: 220 منفذًا لـ" معارض أهلًا رمضان" بكافة محافظات الجمهورية

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:09 م
متحدث الوزراء: 220 منفذًا لـ" معارض أهلًا رمضان" بكافة محافظات الجمهورية نادر سعد
كتب محسن البديوى
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معرض " أهلا رمضان "  مخصص لشهر رمضان فقط، ويضم 220 منفذًا تغطى كل المحافظات، وسوف يبدأ في يوم 20 ابريل، وينتهي يوم 5 يونيو، موضحًا أن هناك أولوية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

 

وأكد "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أنه تم مراعاة أن تغطية هذه المنافذ كافة محافظات الجمهورية، مع إعطاء أولوية للمحافظات النائية والأكثر احتياجا ، موضحا  أنه تم وضع استراتيجية معينة لضبط أسعار السلع تقوم على أكثر من مكون، أولها إيجاد مخزون من السلع الاستراتيجية ليكفى لـ 6 أشهر، موضحًا أن المخزون الاستراتيجى للزيت يتجاوز 5 أشهر، ومخزون السكر يكفي لـ8 أشهر.

وأوضح سعد : "  أن  فائدة المخزون الاستراتيجى تقى مصر شر الاستيراد بالسعر العالمي فى حالة ارتفاع الأسعار ، أما المكون الثانى يكمن فى  توفير السلع  فى الأسواق بأسعار مناسبة لمواجهة أى عمليات احتكارية أو تلاعب، لافتا إلى أن المكون الأخير يكون فى رقابة الأسواق وضبط الأسعار وهذا ما تقوم به الجهات الرقابية، مؤكدا  أن سعر كيلو الفول سوف يتم توفيره بسعر 14 جنيها بعدما وصل سعره في الفترة الماضية إلي 30 جنيها، مضيفًا: "سوف ينطبق هذا على كل السلع الأساسية والرئيسية".


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