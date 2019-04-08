video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 09:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مبعوث روسى: من الصعب الاتفاق مع الأمريكيين حول سوريا بعد قرارهم بشأن الجولان

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:15 م
مبعوث روسى: من الصعب الاتفاق مع الأمريكيين حول سوريا بعد قرارهم بشأن الجولان قرار تامب بضم الجولان للسيادة الاسرائيلية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الاثنين، أنه من الصعب التوصل إلى أي اتفاق مع الأمريكيين بشأن سوريا بعد قرارهم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة.

 

وقال لافرينتييف للصحفيين، رداً على سؤال حول تأثير قرار الولايات المتحدة بشأن الجولان على التسوية في سوريا: "من الصعب في الوقت الحالي التحدث مع الأمريكيين بعد هذا القرار الذي أرى أنه سابق لأوانه، والذي ينتقده الكثيرون في العالم، من الصعب جدا التوصل إلى أي اتفاق مع الأمريكيين. فكيف سيفسرون مفهوم وحدة الأراضي السورية؟".

 

وأشار، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إلى أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان لا يغير الوضع، لأن "اعتراف دولة واحدة لا يغير شيئا، فهنا يعمل القانون الدولي".

 

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 25 مارس الماضي، اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، وقوبل هذا القرار برفض عالمي قاطع، سواء على صعيد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم العربي، بل وحتى الدول الحليفة لواشنطن مثل كندا، حيث تم تأكيد ثبات المواقف الدولية تجاه وضع هضبة الجولان ومواصلة اعتبار هذه المرتفعات أرضا مغتصبة من قبل إسرائيل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باحثة بالشؤون الإفريقية تكشف أهمية جولة الرئيس السيسى بالقارة السمراء

الصحف المصرية.. المشاركة فى الاستفتاء سلاح هزيمة "الإخوان".. جولة خارجية للرئيس تشمل الولايات المتحدة و 3 دول إفريقية..تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى.. هانى عازر: عندنا عقول وكفاءات مبهرة ومش محتاجين خبراء أجانب

الرئيس اللبنانى: الربيع العربى هو أقرب إلى "الجهنم" والقدس والجولان ضاعتا

الوطنية للانتخابات: إقبال ضعيف فى اليوم الأول بجولة الإعادة بـ"تكميلية أشمون"

اسرائيل

روسيا

سوريا

الجولان




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة