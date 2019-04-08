مبعوث روسى: من الصعب الاتفاق مع الأمريكيين حول سوريا بعد قرارهم بشأن الجولان

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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الاثنين، أنه من الصعب التوصل إلى أي اتفاق مع الأمريكيين بشأن سوريا بعد قرارهم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة.

وقال لافرينتييف للصحفيين، رداً على سؤال حول تأثير قرار الولايات المتحدة بشأن الجولان على التسوية في سوريا: "من الصعب في الوقت الحالي التحدث مع الأمريكيين بعد هذا القرار الذي أرى أنه سابق لأوانه، والذي ينتقده الكثيرون في العالم، من الصعب جدا التوصل إلى أي اتفاق مع الأمريكيين. فكيف سيفسرون مفهوم وحدة الأراضي السورية؟".

وأشار، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إلى أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان لا يغير الوضع، لأن "اعتراف دولة واحدة لا يغير شيئا، فهنا يعمل القانون الدولي".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 25 مارس الماضي، اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، وقوبل هذا القرار برفض عالمي قاطع، سواء على صعيد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم العربي، بل وحتى الدول الحليفة لواشنطن مثل كندا، حيث تم تأكيد ثبات المواقف الدولية تجاه وضع هضبة الجولان ومواصلة اعتبار هذه المرتفعات أرضا مغتصبة من قبل إسرائيل.