ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة توضيحها أن من بين عدد المنازل المدمرة 335 منزلا في بلدة كوسونج، و71 منزلا في مدينة كانج ريونج، و60 منزلا في مدينة سوكتشو، مشيرة إلى أن الحريق دمر أيضا 195 وحدة من المستودعات، و21 من البيوت المحمية الزراعية والأنفاق، و41 ألفا و520 رأسا من الماشية وغيرها، فضلا عن تشريد نحو 829 مواطنا يقيمون حاليا في مرافق سكن مؤقتة، حيث تم تقديم المساعدات الضرورية لهم.

يذكر أن الحريق بدأ مساء الخميس الماضي في بلدة "جوسونج"، التي تقع على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرق سول، وامتد سريعا إلى المدن المجاورة (سوكتشو، وكانجنينغ، ودونجهيه) في غضون ساعات؛ ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، وتم إخماد الحريق الأساسي أمس الأول /السبت/.. وحدد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن المناطق الشرقية التي اجتاحها الحريق كـ"منطقة كوارث خاصة"، وهي خطوة من شأنها التعجيل بحصول المناطق المتضررة وسكانها على دعم الحكومة.