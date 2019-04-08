كامل الوزير: تطوير ورش السكك الحديدية وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رؤساء ورش ايرماس وكوم أبوراضي والتبين بالإضافة الى رئيسي شركتي ايرتراك وايجيفراي لتجديدات وصيانة السكة الحديد بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية، لمتابعة أعمال صيانة وعمرات الجرارات وتحسين وتطوير العربات ومتابعة معدلات تجديد خطوط السكة الحديد.

استعرض الوزير معدلات الإنتاجية فى كل ورشة والمعدات الموجودة بها والخطة المستقبلية للتطوير واحتياجات كل ورشة سواء ببناء ورش جديدة بها أو تدعيمها بالمعدات أو بقطع الغيار الأصلية حيث أكد وزير النقل أنه سيتم التطوير الشامل لكل ورش هيئة السكك الحديدية وتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة بها وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والتي سيتم شراؤها عن طريق لجان متخصصة بها ممثلين عن الورش المختلفة بالإضافة إلى أنه سيتم التعاون مع الشركات الأصلية المصنعة للجرارات للإشراف على عمل العمرات فى ورش السكة الحديد بقطع الغيار الاصلية وبأيدي العمالة المصرية لتدريب العاملين المصريين ونقل الخبرات إليهم وتوفير العملة الصعبة وتوفير الوقت.

مشددا على عدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له وأن تتم أعمال العمرات والصيانة للجرارات والتحسين والتطوير للعربات على أعلى مستوى من الجودة الفنية مشيرا إلى أن الوزارة تسيير فى عدة اتجاهات فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك فى التعاقد على شراء جرارات جديدة (250 جرار) وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات وفيما يخص اسطول العربات فإن الوزارة تسيير فى اتجاهين متوازيين الاول يتمثل في تحسين وتطوير الاسطول الحالي والثاني تدعيم الاسطول بعربات جديدة تساهم في تقديم خدمة مميزة للركاب حيث تم التعاقد على 1300 عربة جديدة كما سيتم قريبا التعاقد على 6 قطارات جديدة للركاب

كما استعرض المهندس كامل الوزير معدلات التنفيذ لأعمال تجديد وصيانة السكك الحديدية من خلال شركتي ايرتراك وايجيفراي حيث أكد على أهمية هذه الأعمال لزيادة عن معدلات السلامة والامان لمسير القطارات بالاضافة الى ارتباطها بمشروعات تحديث نظم الاشارات التي تنفذه وزارة النقل لمسافة 1100 كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه والذي يهدف أيضا الي رفع هذه المعدلات وأوضح الوزير أنه سيتم تدعيم هاتين الشركتين بمعدات جديدة تزيد من المعدلات الشهرية لتجديد السكة ثلاثة أضعاف المعدلات الحالية ورفع كفاءة الماكينات الحالية وكذلك حل مشكلة الفنلكات وتجديد ورش الشركتين بما تمكنهما من القيام بكافة الاعمال المطلوبة .