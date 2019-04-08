وقال الجيش الباكستاني - في بيان أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية امس الأحد - إن المناقشات بين الجانبين تطرقت أيضًا إلى عدة قضايا أخرى مختلفة من بينها آخر تطورات عملية السلام الأفغانية، والبيئة المتعلقة بالجغرافية - الاستراتيجية، إلى جانب ما يخص الأمن الإقليمي.

ولفتت الشبكة الباكستانية إلى أن هذا اللقاء جاء بعد تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في وقت سابق اليوم، التي أعلن فيها أن لدى بلاده "معلومات استخباراتية موثوقة" تتعلق باستعداد الهند للقيام بعمل عدائي ضد باكستان، وعلى إثرها استدعت باكستان مؤخرًا نائب المفوض السامي الهندي للتحذر والإعراب عن احتجاجها على شن أي عمل عدائي محتمل من جانب الدولة المجاورة.

يشار إلى أن التوتر تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الماضي وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة يعتقد أنها تتمركز فى باكستان، وألقت نيودلهى باللوم على إسلام آباد التي نفت أى دور لها فى الهجوم.