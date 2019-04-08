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فيديو معلوماتى.. شروط منح براءات الاختراع من أكاديمية البحث العلمى

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. شروط منح براءات الاختراع من أكاديمية البحث العلمى أكاديمية البحث العلمى
كتب ــ وائل ربيعى
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تضع أكاديمية البحث العلمى، التابعة لوزارة التعليم العالى، عددا من  الشروط والمعايير الرئيسية، التى يتم على أساسها تقييم  الأفكار الجديدة، والمشروعات البحثية والعلمية الجادة، التى يتقدم بها الباحثون المصريون للحصول على براءات اختراع كل فى مجاله.

"

اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أهم الشروط للحصول على براءات اختراع من أكاديمية البحث العلمى: 

 

1ـ  أن تكون الفكرة جديدة تماما، ولم يتطرق إليها أحد من قبل.

2ـ تحتوى الفكرة على الإبداع المطلوب، واللازم للتنفيذ.

3ـ  أن تكون هذه الفكرة قابلة للتطبيق الفعلى كمنتج أو خدمة.

4ـ الحصول على براءة اختراع ليس معناه الحق فى تحويلها إلى منتج.

5ـ لمالك البراءة الحق فى تقرير من يجوز له الانتفاع بالاختراع المشمول بالبراءة.

6ـ يجوز لمالك البراءة التصريح للغير أو الترخيص لهم بالانتفاع بالاختراع.

7ـ يجوز لمالك البراءة بيع حقه فى الاختراع لشخص آخر.

8ـ عند انقضاء مدة البراءة، تنتهى الحماية ويؤول الاختراع إلى الملك العام.

 

 

 


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التعليم العالى

براءات الاختراع

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