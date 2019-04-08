غدا.. انطلاق جائزة الكويت الدولية لحفظ القرأن الكريم بمشاركة مصرية

الكويت (أ ش أ)

يفتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد غدا الثلاثاء، فعاليات النسخة العاشرة من جائزة الكويت الدولية لحفظ القرأن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته، والتى تعقد تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمشاركة مصرية متميزة.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتى فهد الشعلة – فى بيان صحفى – إن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، تهدف إلى تعريف الأمة الإسلامية والعربية بالقراءات القرآنية، وإبراز دور أئمة القراءات وعلوم القرآن المحققين، وترغيب الأجيال المسلمة من حفظة كتاب الله، فى دراسة علم القراءات وإبراز المجيدين من القراء المتقنين.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الإعلامية للجائزة عبدالحميد المطيري، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق الحدث القرآنى الأبرز عالميا، موضحا أن الجائزة تأتى استكمالاً لمسيرة الكويتيين الأوائل فى الاهتمام بكتاب الله؛ حيث كانوا يخصصون الأوقاف، لخدمة القرآن الكريم وتحفيظه وتجويده وتعريف الناس بأحكامه.

وأضاف المطيرى أن القائمين على الجائزة، حددوا أهدافها منذ انطلاقتها بدقة بالغة، وفى مقدمتها إشاعة روح التنافس الإيجابى فى حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل مزيد من الجهد والوقت فى الحفظ والتلاوة، وتحفيز الأجيال على مختلف مستوياتهم للالتزام بتعاليم الدين، وإدراك واجباتهم نحو العقيدة الإسلامية السمحة، إضافة إلى رعاية حفّاظ القرآن الكريم من الجيل الصاعد وتحفيزهم، وصولاً إلى زيادة عددهم وتكريمهم والعناية بهم.