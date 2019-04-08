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الإثنين، 08 أبريل 2019 06:12 م
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على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء".. عاطلان يسرقان محل ذهب بعين شمس

الإثنين، 08 أبريل 2019 04:37 م
على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء".. عاطلان يسرقان محل ذهب بعين شمس محاولة سرقة خزينة
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على غرار فيلم لصوص ولكن ظرفاء، شهدت منطقة عين شمس جريمة طريفة من نوعها، بأن استأجر متهمان غرفة ملاصقة لمحل مجوهرات بالمنطقة، وعملا على كسر الجدار الفاصل بين الغرفة والمحل، وتمكنا من كسرها، إلا أنهما وجدا نفسيهما أمام خزينة المحل وهو ما دفعهم للاستعانة بحداد لمساعدتهم فى فتح الخزينة وكسرها، إلا أنه أبلغ عنهم وتم ضبط أحد المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من مواطن يعمل حدادا، أفاد أن المتهمين قاما بالاتفاق معه علي كسر خزينة بمحل الذهب، واكتشف أن المتهمين كانا مستأجرين تلك الغرفة بغرض سرقة محل الذهب ولكنهم فشلوا فى فتح الخزينة.
 
وعلى الفور تم تكثيف التحريات عن الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ظبط أحد المتهمين وبمواجهته اعتراف بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلي نيابة عين شمس التي تباشر التحقيق معهم.
 
ومن جانبها أمرت نيابة عين شمس بحبس المتهم "محمد.أ.م" 4 أيام علي ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار المتهم شريكه الهارب، لاتهامهما بسرقة محل ذهب.
 
 
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محاولة سرقة خزينة

 


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