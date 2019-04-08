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صور.. محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق

الإثنين، 08 أبريل 2019 05:56 م
صور.. محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق
مطروح - حسن مشالى
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 تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أعمال  تطوير عدد من  المرافق والخدمات العامة بمدنية  مرسى مطروح والوقوف على نسب التنفيذ مع الإسراع فى إنهاء كافة الأعمال  بالشكل اللائق والحضاري،  تيسيراً على المواطنين واستعداداً لاستقبال موسم الصيف السياحي.

محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق (1)

وتفقد المحافظ، يرافقه المهندس تامر سعيد،  السكرتير العام ومسئولي الجهات التنفيذية، أعمال تطوير حديقة الغزالة أمام الديوان العام، وحديقتي راضى والعوام، بشكل حضاري واستغلالها بدلا من كونها أصول غير مستغله منذ سنوات، بما يوفر أماكن ترفيهية وسياحية جديدة لأهالي المحافظة وزائريها، مع خلق مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح.

محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق (2)

 ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية، وتحقيق الأمان  فى كافة الأعمال، مع مقترح إقامة معرض لمشروعات الشباب بحديقة راضى وتنظيمها لتسع أكبر عدد من العارضين، ومقترح تحديد أماكن لتوفير فرص عمل للشباب، على غرار مشروع شارع مصر بعدد من المحافظات.

محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق (3)

كما تفقد محافظ مطروح،  شارع الميناء الشرقي ومنفذ حلقة الأسماك، ووجه بتوسعة الشارع  أمام الملعب الخماسي وعمل مكان انتظار لجميع السيارات، مع منع  التعدي على  الشارع  وتيسير الحركة المرورية.

محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق (4)

وتابع اللواء مجدى الغرابلى، أعمال تطوير الممشى السفلى لكورنيش المدينة، حتى منطقة شاطئ الإليزية، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال مع مراجعة أعمال الإضاءة،  وتوفير  استراحات مناسبة مع تنسيق الشكل العام، وتحديد أماكن وشكل الخدمات العامة المقترحة من حمامات وكافيتريات  لخدمة الأهالي والمصافين، ووجه لمدير إدارة حماية الشواطئ بمطروح،  بسرعة إنهاء أعمال الألسنة، بالتوازي مع استكمال الممشى السفلى للكورنيش وتنسيقها حضاريا قبل موسم الصيف.

 
محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق (5)
 

 

محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق (6)
 

 

محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق (7)
 

 

محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق (8)
 

 

محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق (9)
 

 

محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق (10)
 

 

محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق (11)
 

 

محافظ مطروح يتفقد أعمال الاستعداد للمصيف وتطوير الحدائق (12)
 

 

 


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