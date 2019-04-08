صور.. الموافقة على إقامة مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة بالسويس

السويس – السيد فلاح

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بحضور السيد أحمد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة بالسويس، واللواء أيمن صالح رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، على إنشاء مشروعين جدد بالمنطقة الحرة برأس مال 1.5 مليون دولار، على مساحة 3500 متر مربع، ويوفر 60 فرصة عمل في نشاط تصنيع لنشات وخزانات وحقول خدمات البترولية .

ووافق مجلس الإدارة، على إلغاء موافقات سابقة لـ 6 مشروعات لعدم التزامهم بالنواحي المالية والإدارية والتنظيمية المعمول بها بالمناطق الحرة، ووافق المجلس أيضًا على زيادة التكاليف الاستثمارية لـ 8 شركات ومشروعات بزيادة تقدر بـ 5.4 مليون دولار .

وفي اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس، تم عرض 29 مذكرة مقدمة من الشركات بالمنطقة الحرة بإنهاء التعديلات لهذه المشروعات والشركات لتيسير العمل، أو إضافة أنشطة جديدة أو مزاولة نشاط، وتعديل بعض البنود .

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس بحضور محمد النجار، رئيس قطاع جمارك السويس، ووليد شوقي رئيس حي عتاقة، ومنى سعد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية المصرية بالسويس، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة.

وفي المجلس، أكد محافظ السويس، على أهمية تفعيل دور جمعية للمستثمرين بالمنطقة الحرة، في المشاركة المجتمعية للتنمية والتطوير في السويس.