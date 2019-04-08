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صور.. أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:31 ص
صور.. أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط
أسيوط - هيثم البدري
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ضربت موجة من الطقس السيئ، صباح اليوم الإثنين، عدد كبير من مراكز ومدن محافظة أسيوط، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة، مما أدى لإعلان حالة الاستعداد القصوى بكافة الادرات تحسبا لأى طوارئ، كما تأثرت حركة السير وخاصة بالطرق الزراعية، والترابية نتيجة حدوث مستنقعات مائية .
 
من جهته، اصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تعليماته لجميع رؤساء المراكز والمدن، برفع درجة الاستعداد تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، ووجه كافة الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أى أزمات محتملة، وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى، برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.
 
أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط (1)
أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط (1)

أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط (2)
أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط (2)

أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط (3)
أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط (3)

أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط (4)
أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط (4)

أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط (5)
أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط (5)

أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط (6)
أمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بأسيوط (6)

 


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