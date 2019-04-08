video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صفحة الرئيس السيسى تبرز زيارته إلى العاصمة الغينية كوناكرى

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:32 ص
صفحة الرئيس السيسى تبرز زيارته إلى العاصمة الغينية كوناكرى الرئيس السيسى
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

أبرزت صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارته إلى العاصمة الغينية كوناكرى، فى مستهل جولته الخارجية، حيث كان فى استقباله ألفا كوندى، رئيس جمهورية غينيا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة الغينية.

الرئيس السيسى فى غينيا (1)
 
وقالت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى :"وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم إلى العاصمة الغينية كوناكري، وذلك في مستهل جولة سيادته الخارجية، حيث كان في استقبال سيادته الرئيس "ألفا كوندي"، رئيس جمهورية غينيا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة الغينية، وقد أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".
 
صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأضافت:"وتوجه السيد الرئيس بعد ذلك إلى مقر جامعة "جمال عبد الناصر" بكوناكري، حيث شهد سيادته إزاحة الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحرم الجامعة، إلى جانب افتتاح سيادته لمبنى المجمع الجديد بالجامعة والذي يحمل اسم "الرئيس عبد الفتاح السيسي".

الرئيس السيسى فى غينيا (2)
 

وتابعت :"وتوجه السيد الرئيس بالشكر في هذه المناسبة للرئيس "ألفا كوندي" والشعب الغيني بأكمله على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً سيادته اعتزازه بزيارة جمهورية غينيا الشقيقة، وذلك في أول زيارة لرئيس مصري إلى كوناكري منذ عام 1965، ومنوهاً إلى التاريخ الحافل والمشهود الذي تتمتع به غينيا في دعم حركات النضال الوطني في أفريقيا وكفاح أبنائها لنيل استقلالهم وحريتهم".

الرئيس السيسى فى غينيا (3)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نبيلة مكرم: الرئيس السيسى مؤمن بقوة المصريين فى الخارج

صور وفيديو.. استقبال الرئيس السيسي فى العاصمة الغينية كوناكرى

عمال البريد يوجهون الشكر للرئيس السيسى تقديرا لقرار زيادة الأجور

الرئيس السيسي يتوج 49 عاما من الصداقة بين مصر والسنغال بزيارة للعاصمة داكار.. قيادة القاهرة للاتحاد الأفريقى تؤكد اهتمام مصر بأشقائها.. ولقاء الزعيمين المصرى والسنغالى يعزز الاندماج الاقتصادى بالقارة السمراء

عبد الفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

السيسى

غنينا

دولة غينيا




لا تفوتك
عضو هيئة كبار العلماء: التعديلات الدستورية لا تتعارض مع الأديان

عضو هيئة كبار العلماء: التعديلات الدستورية لا تتعارض مع الأديان

"لو خايف من تجسس مراتك على موبايلك".. فخر العرب يقدم لك الحل السحرى

"لو خايف من تجسس مراتك على موبايلك".. فخر العرب يقدم لك الحل السحرى

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

مصائب الأهلى لا تأتى فرادى.. غياب سعد سمير 3 أشهر بعد قطع الرباط الخلفى للركبة

مصائب الأهلى لا تأتى فرادى.. غياب سعد سمير 3 أشهر بعد قطع الرباط الخلفى للركبة

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

صور..دواء "السوشيال ميديا " فيه سم قاتل وشهاداته مضروبة..مجرمون يبيعون أدوية مجهولة ومحررات مزورة على " فيس بوك"..الأسعار رخيصة والشات وسيلة التواصل..خبير :العالم الافتراضى تحول الى مسرح مفتوح للجرائم

صور..دواء "السوشيال ميديا " فيه سم قاتل وشهاداته مضروبة..مجرمون يبيعون أدوية مجهولة ومحررات مزورة على " فيس بوك"..الأسعار رخيصة والشات وسيلة التواصل..خبير :العالم الافتراضى تحول الى مسرح مفتوح للجرائم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة