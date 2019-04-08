سقوط 6 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 6 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم " كريم.ع.ه" 30 عاما، عاطل، مقيم نفيشة، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "إبراهيم.ع.م" 33 عاما، عاطل، الحمول والمتهم "محمد.ع.ع" 47 عاما عاطل مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الاسماعيلية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "شوقى.أ.ف"34 عاما، عاطل، مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته 90 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "خالد.ع.م"22 عاما، عاطل، مقيم المستقبل بحوزته 38 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "وحيد.ي.ع" 38 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.