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الإثنين، 08 أبريل 2019 10:57 م
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سقوط أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون اصابات

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:48 م
سقوط أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون اصابات انهيار عقار - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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شهدت منطقة الجمركى بالإسكندرية منذ قليل سقوط أجزاء من عقار قديم دون اصابات ، تلقت مديرية أمن الإسكندرية ، اخطارا يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم مكون من أرضي وطابقين، خالي من السكان، رقم 30 بشارع أغا كرم ، متفرع من شارع جودة، دائرة قسم الجمرك.

وأسفرت المعاينة عن وجود إنهيار للأجزاء العلوية من العقار الصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض من الحي، وتم إستدعاء مقاول الهدم والإزالة من خلال إدارة المشروعات بالحي لإزالة الأجزاء الخطرة من العقار،و تلاحظ  خلال التواجد بالموقع  وجود خطورة بالعقار المقابل رقم 31 وأيضًا تم إزالة الأجزاء الخطرة منه.

 

 

 


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