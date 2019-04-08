رويترز : جنود سودانيون يتدخلون لحماية متظاهرين من قوات الأمن

رويترز

قال محتجون وشهود إن جنودا سودانيين تدخلوا لحماية متظاهرين من قوات الأمن التي كانت تحاول تفريق اعتصامهم أمام وزارة الدفاع.

وأطلقت عناصر من قوات الأمن، على متن شاحنات صغيرة، الغاز المسيل للدموع صوب آلاف المحتجين المناهضين للحكومة.