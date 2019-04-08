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رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى مستشار وزارة التخطيط

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:54 م
رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى مستشار وزارة التخطيط جانب من اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتور عصام الكردى  ،رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين ، الدكتور محمد سامى  ،  مستشار وزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى، والتى ستعلن فى مؤتمر موسع فى شهر أكتوبر القادم للتعريف بالجائزة ودورها فى تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.

 ومن جانبه استعرض الدكتور الكردى ، خلال اللقاء منظومه الاصلاح الادارى والتطوير المؤسسي التى  اتخذتها جامعة الإسكندرية للارتقاء بالأداء الإدارى بالجامعة، موضحاً أن الجامعة سعت إلى تقليص الخطوات الإدارية للإجراءات والخدمات المختلفة حيث قامت بتحويل بعضها إلى خدمات إلكترونية مثل التصحيح الالكترونى، والنشر الالكترونى، ومشروع التعلم الالكترونى، والتعليم المدمج، وتوحيد البريد الرسمى الالكترونى لكافة العاملين بالجامعة .

وأضاف الكردى ، أن الجامعة إتخذت خطوات لعمل ارشيف الكترونى لحفظ كافة البيانات بطريقة آمنة يسهل الوصول إلى أى منها بدقة وسهولة ويسر، وأشار الدكتور الكردى إلى أن الجامعة شرعت أيضاً منذ أكثر من عام فى تنظيم دورات لتأهيل قيادات الصف الثانى والثالث بالجامعة وتدريبهم بشكل عملى، عن طريق تكليفهم بمشروعات لتطوير الادارات المختلفة داخل الجامعة تحت إشراف أساتذة متخصصين.

 وأشار الدكتور محمد سامى ، خلال اللقاء إلى ماهية هذه الجائزة وأهدافها وفئاتها المختلفة المستهدفة للإرتقاء بالأداء الحكومى على مختلف المستويات بغرض تحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والابداع والابتكار، وأشار إلى المشاركة المصرية الإماراتية فى مرحلة التقييم بهدف الإستفادة من الخبرة الإماراتية الكبيرة فى مجال التميز الحكومى، مؤكداً أن المعايير التى سيتم تطبيقها لقياس أوجه التميز فى كل جهة سوف تتسم بالشفافية والنزاهة التامة، كما أشاد بالخطوات التى اتخذها جامعة الإسكندرية نحو التطوير، ووعد بتقديم هذه التجربة خلال المؤتمر كنموذج للتميز الإدارى.

 

 


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