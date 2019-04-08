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رئيس الوزراء يتابع ضبط الأسعار والتحضير للجنة العليا المصرية العراقية

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:03 ص
رئيس الوزراء يتابع ضبط الأسعار والتحضير للجنة العليا المصرية العراقية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا بشأن ضبط الأسعار بالأسواق، كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا أيضا  بشأن التحضير للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة. 

كان رئيس الوزراء العراقى، قد أشار خلال زيارته الأخيرة لمصر إلى أن العراق ومصر بلدان غير متجاورين، ولكن بينهما الكثير من الروابط العميقة، والعلاقات التاريخية، والثقافات المتقاربة، والمصالح المشتركة، لافتاً إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين الجانبين في التوصل إلى رؤية مشتركة واضحة، قابلة للتنفيذ، بصورة عملية،  لتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

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